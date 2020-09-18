Son dakika haberi: Antalya'da bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bisiklet çalan zanlı yakalandı.
18.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:34
Antalya'nın Alanya ilçesinde bisiklet çalan zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir marketin önünden iki bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, kimliği tespit edilen zanlı Hüseyin Y. (64), Manavgat ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin çaldığı bisikletleri sosyal medyadan sattığı belirlendi.
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Kaynak: AA