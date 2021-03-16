Son dakika haberi... Antalya'da bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
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Son dakika haberi... Antalya'da bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

16.03.2021 02:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 02:40
Son dakika haberi... Antalya'da bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Son dakika habere göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları eve geldi.

Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde Muzaffer Gider (73), Gülsen Işık Gider (65), Gamze Gider (45) ile Mustafa Gider'i (40) silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Villada inceleme yapan polis ekipleri, Mustafa Gider'in babası, annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

Yaklaşık 150 bin lira borcu olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Mustafa Gider'in, babasının cesedini birinci kattan zemin kata anne ve kız kardeşinin cesetlerinin yanına taşıdığı belirtildi.

Yaklaşık 1 yıldır olayın gerçekleştiği villada oturan ailenin 8 kedi ile bir papağan beslediği, hayvanların bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, adli tıp morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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