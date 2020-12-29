Son dakika haberleri: Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü

29.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:57

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Antalya'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Ailesiyle Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan M.D'nin (38), evde annesi, babası ve erkek kardeşi varken yangın çıkartıp, kaçtığı iddia edildi.

Aile ve apartman sakinleri binayı boşaltırken, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, hasar oluştu.

Baba Cemil D. gazetecilere, oğlunun sürekli sorun çıkarttığını belirterek, "Madde bağımlısı oğlum ikinci kez evi yaktı. Geçen yıl da bana ait otomobille 4 araca çarpması sonucu karşı tarafa bir süre her ay 5 bin lira ödeme yapmak zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

Bina sakinlerinden Leyla Yorulmaz, yangın çıkınca hemen evinden çıktığını, yoğun duman nedeniyle merdivenden düştüğünü kaydetti.

Antalya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı görme engelli Cemalettin Çakar da evinden çıkmaya çalışırken zor anlar yaşadığını dile getirdi.

Son dakika haberleri: Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Bir kişinin evinde çıkardığı yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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