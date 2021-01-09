Son dakika haberi | Antalya'da bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiası
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Son dakika haberi | Antalya'da bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiası

09.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:55
Son dakika haberi | Antalya'da bir kadının kendisini darbeden kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiası

Son dakika gündem haberi... Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, savcılıkta verdiği ifadesinde, tüfeğin eşiyle yaşanan arbede sırasında ateş aldığını öne sürdü.

Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, savcılıkta verdiği ifadesinde, tüfeğin eşiyle yaşanan arbede sırasında ateş aldığını öne sürdü.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan M.İ. adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta yaklaşık 3 saat ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

M.İ, savcılıktaki ifadesinde, 12 yıllık evliliği boyunca sürekli eşinden şiddet gördüğünü savundu.

Eşinin av tüfeği ve bıçakla sürekli kendisini tehdit ettiğini öne süren M.İ, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım da şiddet görüyordu. İşkenceye varan tutumları nedeniyle korktuğum için şikayet edemedim. Çocukları öldürmekle tehdit ediyordu. Olay günü aynı evin içindeyken 'boşanmak istiyorum' diye mesaj attım. Çocuklarla yatmaya hazırlanıyorduk. Av tüfeğiyle odaya girerek 'Seni öldüreceğim, Kelime-i Şahadet getir.' dedi. Çocuklarımı hemen arkama aldım. Kendisine 'Yapma ne olur,' diye yalvarmaya başladım. Eşimin kararlı olduğunu ve ateş edeceğini anladım. Elimle çocukları yatağın üzerinde doğru ittirdim. Diğer elimle de tüfeğin namlusunu tuttuğumda kurşun benim yan tarafımdan cama isabet etti. Tekrar yalvardım, yakardım. Bir daha ateş etmedi."

"Elimden silahı almaya çalışırken silah patladı" iddiası

Tüfeğin dipçik kısmıyla başına ve vücuduna darbe aldığını savunan M.İ, şöyle devam etti:

"Gördüğüm şiddet sonrası bayıldım. Kendime geldiğimde ellerim kelepçeliydi. Eşim sabah uyandı, kahvaltı yapmadan gitti. Odadan çıkarken kelepçenin anahtarını, bıçağını ve silahın birisini alarak gitti. Öncesinde çocuklarıma, 'Geldiğimde annenizi de sizi de öldüreceğim, evden dışarı çıkmayın.' dedi. Büyük kızımla toka gibi şeylerle kelepçeyi açmaya çalıştık, açamadık. Olayda kullandığım tüfeği akşam içeri eşim koymuş. Eşim bağırarak içeri girdi. Direkt benim bulunduğum odaya geldi. Kapıyı sert şekilde açtı. O sırada bulunduğum odada silahı gördüm. Ellerim kelepçeli silahı koltuğumun altına aldım. Elim tetiğe ulaşamıyordu. Beni görünce 'Beni mi öldüreceksin?' dedi. Elimden silahı almaya çalışırken silah patladı. Tek el ateş aldı. Nasıl patladığını bilmiyorum."

Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, ellerine kelepçe taktığı eşi M.İ'yi 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün M.İ'nin sabah saatlerinde işe gidip gelen Ramazan İ'yi av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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