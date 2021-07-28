Son dakika haberi! Antalya'da başka bir alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başka bir alanda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başka bir alanda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, orman bölge ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
Öte yandan, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur