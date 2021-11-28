Son dakika haberi... Antalya'da av sırasında bir kişinin ölümüne ilişkin şüpheliler serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Antalya'da av sırasında bir kişinin ölümüne ilişkin şüpheliler serbest bırakıldı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Antalya'da av sırasında bir kişinin ölümüne ilişkin şüpheliler serbest bırakıldı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin av sırasında arkadaşlarının açtığı ateş sonucu ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin av sırasında arkadaşlarının açtığı ateş sonucu ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Çamlıca Mahallesi'nde çıktıkları av sırasında açılan ateş sonucu Nuri Demirel'in hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşları M.A.D, B.K, M.S, H.K. ve Y.Ş.'nin Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş, M.A.D. ve M.S. savcılık tarafından salıverildi. Şüpheliler H.K. ve B.K. da sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün arkadaşları M.A.D, B.K, M.S, H.K. ve Y.Ş. ile ava çıkan Nuri Demirel, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri Demirel'in 5 arkadaşını gözaltına almıştı.

Amcası ile kuzenlerini öldürdükten sonra 'Olması gerekeni yaptım' mesajını paylaşmış

Amcası ile kuzenlerini öldürdükten sonra 'Olması gerekeni yaptım' mesajını paylaşmış

 Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

 FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title