Son dakika haberi... Antalya'da asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberi... Antalya'da asayiş

19.01.2021 20:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:02
Son dakika haberi... Antalya'da asayiş

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve parada sahtecilik gibi suçlardan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve parada sahtecilik gibi suçlardan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi O.C, bir ikametten hırsızlık yaptıkları iddia edilen Y.B. ile A.O.Ş. ve bir cep telefonu hırsızlığının şüphelisi A.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C, Y.B. ve A.O.Ş. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İlçede uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise farklı tarihlerde ev, araç ya da üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanan E.G, Ö.O, E.A, M.E, M.T. ve M.T. gözaltına alındı.

Çalışmalarda toplam 5,33 gram eroin, 20,39 gram metamfetamin, otomatik av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçti.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama", "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

İlçede, Aşağı Hisar ve Yukarı Hisar mahallelerindeki 3 iş yerinden sahte 50 dolar karşılığında alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şahısla ilgili ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili Z.D. ve yabancı uyruklu V.C'yi gözaltına aldı.

İki şahıs hakkında "Parada sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Antalya'da asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 21:12:39. #1.14#
title