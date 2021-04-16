Son dakika haberi... Antalya'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberi... Antalya'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Antalya'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarısu Mahallesi 155. Sokak'taki apartmanın 10. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde oturan iki kişi dışarıya çıkamayınca site görevlisi Ahmet Bağcı'dan yardım istedi. Bağcı, daireye girerek dumandan etkilenen iki kişiyi dışarıya çıkardı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Site görevlisi Bağcı ile diğer 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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