Son dakika haberi | Antalya'da annesini darbeden ve araya giren kişiyi bıçaklayan genç gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Antalya'da annesini darbeden ve araya giren kişiyi bıçaklayan genç gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Antalya'da annesini darbeden ve araya giren kişiyi bıçaklayan genç gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, annesine şiddet uygulayan ve araya giren kişiyi bıçakla yaralayan genç, gözaltına alındı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, annesine şiddet uygulayan ve araya giren kişiyi bıçakla yaralayan genç, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dutlubahçe Mahallesi'nde kavga ihbarı alan polisler, belirtilen adrese gitti. Söz konusu yerde darbedilen N.I. adlı kadın ve bıçakla yaralanan O.E. ile karşılaşan ekipler, 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

Sağlık görevlilerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, olayın şüphelisi S.B'nin, N.I'nın oğlu olduğu belirlendi. "Balkon kapısını kapatma" meselesi yüzünden annesiyle tartışan ve araya giren O.E'yi bıçakla yaralayan S.B. gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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