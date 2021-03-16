Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)
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Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)

16.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:21

ANTALYA'da bir ailenin 4 üyesi evde silahla vurulmuş hale ölü bulundu.

ANTALYA'da bir ailenin 4 üyesi evde silahla vurulmuş hale ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olay saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 sokakta yer alan bir sitedeki tripleks binada meydana geldi. Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı. Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.   


Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)
Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)
Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)
Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)
Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)
Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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