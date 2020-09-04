Son dakika haberi... Antalya'da 670 sürücüye 312 bin 500 lira ceza kesildi Son dakika gündem haberi... Antalya'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 670 sürücüye 312 bin 500 lira ceza kesildi.

Antalya'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 670 sürücüye 312 bin 500 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki 18 ilçede ve 60 kontrol noktasında ölümle sonuçlanan kazaların azaltılması amacıyla çalışma gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında da sürücüler sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarıldı. İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünün koordinesinde, 180 trafik personeliyle gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 540 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 670 sürücüye 312 bin 500 lira ceza uygulandı, 87 motosiklet trafikten men edildi. Kaynak: AA