Son dakika haberi | Antalya'da 3 gündür aranan genç bulundu
Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde üç gün önce evinden ayrılan genç bulundu.
23.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:12
Antalya'nın Serik ilçesinde üç gün önce evinden ayrılan genç bulundu.
Yukarıçatma Mahallesi'nde evden ayrılan 17 yaşındaki A.T, dönmeyince ailesi yetkililerden yardım istedi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan aramalar sonucu genç bulunarak, ailesine teslim edildi.
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Kaynak: AA