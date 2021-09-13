Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm - Haberler
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Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

Son dakika haber... Antalya'da boş arazide 27 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu.

Antalya'da boş arazide 27 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu. Olaydan 2 saat önce de bölgeye 500 metre uzaklıkta bir erkek cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi Termosos Bulvarı yakınındaki boş arazide bir şahsın hareketsiz yerde yüzüstü yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araziye gelen sağlık ekipleri, Veli Gürbüz (27) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 4 ya da 5 günlük olabileceği belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gürbüz'ün cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, 2 saat önce Gürbüz'ün cesedinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 500 metrelik uzaklıktaki Yeşildere Mahallesi'nde ağaçlık alanda da kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Muratpaşa ilçesi Yeşil Dere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki molozlarla çevrili ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yatmakta olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Antalya'da 2 saat arayla ikinci şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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