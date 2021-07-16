Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, coşkuyla kutlandı.

Antalya'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Aziz milletimiz, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş ve meydanları doldurmuştur" dedi.

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından, protokol ve kortejdeki vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada hazır bekleyen diğer vatandaşların da katılımıyla yaklaşık bin kişilik olan kalabalık daha da arttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam eden törende, Antalya Valisi Ersin Yazıcı bir konuşma yaptı.

"Bağımsızlık mücadelesi verdik"

Vali Ersin Yazıcı, 15 Temmuz hainlerinin elindeki tankın, topun, uçağın, silahların millet iradesinin karşısında bir anlam ifade etmediğini kanıtladığına vurgu yaparak, "Milletçe ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz şiarıyla bağımsızlık mücadelesi verdik. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vatan için cephedeyken bugün 15 Temmuz'da, Afrin'de, Cerablus'ta, Mavi Vatan'da istiklal ve istikbalimize, kutlu mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainler"

Yazıcı, darbe girişimi anında 7'den 70'e, kadınından erkeğine, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, inancı ne olursa olsun her kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yekvücut haline geldiğine işaret etti. Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Aziz milletimiz, milletin tankını, silahını, uçağını Türk milletine doğrultan, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş ve meydanları doldurmuştur. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü mücadeleyle vatan olmuştur. Bir toprağın vatan olabilmesi için kan dökülmüş olması lazım. Biz Anadolu'nun, İstanbul'un vatan olması için bin yıldır kan döküyoruz. Ülkemizin bekasına, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklarına, FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki hainleri temizleyerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir." - ANTALYA

Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Şevval Sam Petek Dinçöz
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 01:04:51. #1.16#

title