Son dakika haberi! Antalya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, coşkuyla kutlandı.

Antalya'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Aziz milletimiz, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş ve meydanları doldurmuştur" dedi.

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından, protokol ve kortejdeki vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada hazır bekleyen diğer vatandaşların da katılımıyla yaklaşık bin kişilik olan kalabalık daha da arttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam eden törende, Antalya Valisi Ersin Yazıcı bir konuşma yaptı.

"Bağımsızlık mücadelesi verdik"

Vali Ersin Yazıcı, 15 Temmuz hainlerinin elindeki tankın, topun, uçağın, silahların millet iradesinin karşısında bir anlam ifade etmediğini kanıtladığına vurgu yaparak, "Milletçe ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz şiarıyla bağımsızlık mücadelesi verdik. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vatan için cephedeyken bugün 15 Temmuz'da, Afrin'de, Cerablus'ta, Mavi Vatan'da istiklal ve istikbalimize, kutlu mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainler"

Yazıcı, darbe girişimi anında 7'den 70'e, kadınından erkeğine, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, inancı ne olursa olsun her kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yekvücut haline geldiğine işaret etti. Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Aziz milletimiz, milletin tankını, silahını, uçağını Türk milletine doğrultan, kendini 1 dolara satan bu alçak FETÖ üyesi hainlere bedenini siper ederek karşı koymuş ve meydanları doldurmuştur. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü mücadeleyle vatan olmuştur. Bir toprağın vatan olabilmesi için kan dökülmüş olması lazım. Biz Anadolu'nun, İstanbul'un vatan olması için bin yıldır kan döküyoruz. Ülkemizin bekasına, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklarına, FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki hainleri temizleyerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı