Son dakika haberi... Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü
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Son dakika haberi... Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

24.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:44

Bir son dakika haberine göre Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü Antalya'da vatandaşlar tarafından beslenen yavrularıyla birlikte 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü.

Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

ANTALYA - Antalya'da vatandaşlar tarafından beslenen yavrularıyla birlikte 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Hayvanseverler durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.

Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde bitkisel üretim üzerine faaliyet yürüten iş yeri çalışanları, sokağa terkedilen köpekleri beslemeye başladı. Her gün köpekleri besleyen hayvanseverlerden Havva Coşkun, sabah geldiğinde yavrularla birlikte 12 köpeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yapılan kontrollerde köpeklerin ağzından salyalar akarak öldüğü belirlendi. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünden şüphelenen hayvanseverler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin köpeklerin ölüleri Kepez Belediyesi ekipleri tarafından alındı. Jandarma ekipleri köpekleri zehirleyen kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayvanseverle telef olan köpeklerin son halini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"Nasıl kıydılar"

Gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Havva Coşkun, " Sokağa terkedilen köpeklere biz her gün besleme yapıyorduk. Ama bugün geldiğimizde 12 canımızın öldürüldüğünü gördük. Zehirlenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Hepsi yan yana sıralı şekilde ölmüş kalmış. Bu hayvanlar buraya terkedildiği için yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Biz hayvanseverler elimizden gelen beslemeyi yapıyorduk. Bu canlılardan ne istediler,nasıl kıydılar, anlam veremedik."dedi.

Hayvanlara yapılan eziyet ve ölümlerin önüne geçilmesini isteyen Coşkun, 12 köpeği zehirleyen kişi yada kişilerin bulunması için yetkililerden destek istedi.

Son dakika haberi... Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü
Son dakika haberi... Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü
Son dakika haberi... Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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