Son dakika haberi: Antalya'da 1 milyon liralık uyuşturucu operasyonu : 8 tutuklama Bir son dakika haberine göre - Antalya'da 1 milyon liralık uyuşturucu operasyonu : 8 tutuklama Antalya'da jandarma ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Manavgat'ın tatil bölgelerinde satmayı planlayan şebekeyi çökertti.

- Antalya'da 1 milyon liralık uyuşturucu operasyonu : 8 tutuklama ANTALYA - Antalya'da jandarma ekipleri, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Manavgat'ın tatil bölgelerinde satmayı planlayan şebekeyi çökertti. Operasyonlarda piyasa değeri 1 milyonu bulan uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 8 kişi tutuklandı. Ilıca Mahallesindeki mesire yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, fiziki takip sonucunda M.Y. isimli şahısın uyuşturucu madde ile mesire alanına geldiğinde operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y. yakalanırken, bebek bezine sarılı şekilde 110 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 760 TL ele geçirildi. İstanbul'dan getirip Manavgat'ta satıyorlar Yapmış oldukları istihbarat çalışmaları sonucunda E.Ö., İ.D., S.Y., C. K. ve K.A. isimli şahısların İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddeleri Side Turizm Merkezinde satacaklarını belirleyen jandarma ekipleri şahısların Side'de ikamet ettikleri eve de operasyon düzenledi. Çivi, Akşam, Uslu, Elyaf, Karbon, Karar isimli uyuşturucu madde arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda; 625 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 510 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 000 TL para ele geçirdi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 8 şüpheli tutuklandı. Kaynak: İHA