Son dakika haberi: ANTALYA Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise helikopter için hazırlanıyor
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Son dakika haberi: ANTALYA Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise helikopter için hazırlanıyor

Son dakika haberi: Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için hazırlanıyor Bahçesindeki yolcu, savaş ve eğitim uçağıyla mini bir havalimanını andıran Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl Türkiye'nin en çok tercih edilen meslek lisesi oldu.

31.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:24

Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise, helikopter için hazırlanıyor Bahçesindeki yolcu, savaş ve eğitim uçağıyla mini bir havalimanını andıran Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl Türkiye'nin en çok tercih edilen meslek lisesi oldu. Liseye, bu yılki yeni dönemde bir de helikopter kazandırılması için çalışma başlatıldı.

4 yıl önce Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. 2017 yılında Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağı, ardından aynı yıl Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının getirilmesiyle adından söz edilen okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkati çekti. Okulun bahçesine konulan uçak müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken, uçağın kokpitinde öğrenciler pratik eğitim almaya başladı. Okulun Kurucu Müdürü Haldun Çevik, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ve Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzeme bu sayede okula kazandırılırken, okulun koridorları da havalimanı pisti gibi yeniden düzenlendi.

SAVAŞ UÇAĞI GETİRİLDİ SIRA HELİKOPTERDE

Okul Müdürü Haldun Çevik'in öğrencilerin eğitiminde kullanılması için bahçeye bir de savaş uçağı getirmek amacıyla başladığı girişimler kısa süre önce başarıyla sonuçlandı. 30 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde görev aldıktan sonra kale (uçuş ömrünü tamamlamış) ayrılarak Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bahçesindeki 'Yorgun savaşçılar' parkına çekilen 52 yaşındaki F4 E Phantom tipi savaş uçağı, Türk Hava Kuvvetleri ile iletişime geçilerek, parçalara ayırılıp 3 TIR'la Antalya'ya getirildi. Geçen temmuz ayında okul bahçesine yerleştirilen savaş uçağı 7 günde ayağa kaldırılırken, bahçeye bir de helikopter pisti hazırlatıldı. Türk Hava Kuvvetleri ile yeniden görüşen Okul Müdürü Haldun Çevik, kısa süre içerisinde okul bünyesinde bir de helikopter kazandırmak için girişimlere başladı.

'MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE OKULUMUZ BİRİNCİ OLDU'

Bünyesinde yolcu, savaş ve eğitim uçaklarını barındıran okul yeni eğitim döneminde öğrencilerinde ilgisini yoğun bir şekilde çekti. Lise tercihi yapacak öğrenciler açılan 90 kişilik kontenjanı tamamen doldurdu. Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, "Ülkemizin ön plana çıkan ve en çok tercih edilen lisesi oldu. Merkezi yerleştirmede okulumuz birinci oldu. Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencisi de artık bizim okulumuzun öğrencisi oldu. öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelerde hayalleri için havacılığa özendiklerini söylüyorlar" dedi.

HELİKOPTER İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

Çevik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Ziya Selçuk'un desteklerinin çok büyük olduğunu ve helikopter için de görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek, okula en kısa zamanda bir de helikopter kazandıracaklarını söyledi. Türk Hava Kuvvetleri ile yazışmaları Çavuşoğlu ve Selçuk sayesinde yaptıklarını anlatan Çevik, "Helikopter motorumuz var. Sadece kale ayrılan bir helikoptere ihtiyacımız var. Burada öğrencilere helikopterle de eğitim vermek istiyoruz. THK artık hangi helikopteri uygun görür bilmiyoruz ama merakla bekliyoruz. Okulumuz 2023 Eğitim Vizyonu'nda önde gelen okuldur. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu'na bize destekleri teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAR'

Öte yandan bu yıl 394 öğrencisi bulunan okulda, 68 kız öğrenci de uçak motorları başında eğitim alarak hayallerine adım atıyor. Apoletli forma giyen öğrencilerden başarılı olanlar uçuş okuluna gönderiliyor. Hiç uçağa binmeyen öğrenciler de ilk yıl, okul yönetiminin desteğiyle bu deneyimi yaşıyor. Okuldaki her öğrenci mezun olduktan sonra havacılık alanında üniversitede eğitim almak istiyor. Kimi pilot, kimi de gökyüzünün hakimi uçakların üretiminde yer alan mühendislerden olma hayali kuruyor. Okulun sloganı "Her şey bir hayalle başlar" söylemini bahçede, atölyelerde ve okulun içinde görmek mümkün.

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Son dakika haberi: ANTALYA Bahçesindeki 3 uçakla havalimanını andıran lise helikopter için hazırlanıyor

Kaynak: DHA

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