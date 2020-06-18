Son dakika haberi... ANTALYA Arsa satan iki kardeşe 1.4 milyon liralık bloke şoku
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Son dakika haberi... ANTALYA Arsa satan iki kardeşe 1.4 milyon liralık bloke şoku

Son dakika haberi: Arsa satan iki kardeşe 1.4 milyon liralık bloke şokuAntalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Dursun Mutlu (66) ve Veli Mutlu (78), annelerinden miras kalan tarlayı 2013 yılında 1 milyon 400 bin liraya iş insanı H.Y.'ye sattı.

18.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:03

Arsa satan iki kardeşe 1.4 milyon liralık bloke şoku

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Dursun Mutlu (66) ve Veli Mutlu (78), annelerinden miras kalan tarlayı 2013 yılında 1 milyon 400 bin liraya iş insanı H.Y.'ye sattı. Satıştan 10 gün sonra, bahse konu tarlanın daha önce kendisine satıldığını iddia eden S.K.'nın Adana'da açtığı dava sonucu iki kardeşin bütün menkul ve gayrimenkullerine bloke konuldu. Bugüne kadar yaptıkları hukuk mücadelesinden sonuç alamayan kardeşlerden Veli Mutlu'nun üzüntüden dolayı önceki rahatsızlığı şiddetlenerek sol bacağı diz altından kesildi.

Kızılağaç Mahallesi'nde seyyar pazarcılık yapan Dursun Mutlu ve inşaatlarda gündelikle çalışıp, emekli olan Veli Mutlu'nun annelerinden kalan tarlaları, bölgenin turizm teşvik alanı olması, Manavgat Belediyesi'nin imar çalışmasıyla yapılan ve arazi- arsa düzenlemesi olarak bilinen '18 uygulaması' sonucu birçok hak sahibinin de içinde olduğu 32 dönümlük parsel olarak bir araya toplandı. Nifrit Deresi kenarında ve denize 500 metre mesafede bulunan parsele Manavgatlı iş insanlarından H.Y., 2013 yılında talip oldu. Parselin diğer sahiplerinden hisseleri tek tek toplayan H.Y., en son Dursun ve Veli Mutlu kardeşlerle irtibata geçti. H.Y.'nin avukatının ofisinde yapılan görüşmede her iki kardeş ellerindeki hisseleri 1 milyon 400 bin lira karşılığında satmayı kabul etti. Taraflar anlaşırken, iş insanı H.Y., belirtilen rakamın yüksek olduğunu, bu nedenle kendisinin de hesabının bulunduğu özel bir banka şubesine hesap açtırmaları halinde parayı oraya yatırabileceğini söyledi. Bunun üzerine iki kardeş ertesi gün banka şubesine gitti. Dursun ve Veli Mutlu kardeşlere bankada hesap açtırılırken, imzalatılan çeşitli formlar arasında 'gerekli olacak' denilerek boş bir kağıda da ad, soyad ve imzaları alındı ve hesaplarına ayrı ayrı 700'er bin lira yatırıldı. İş insanı H.Y.'nin, kısa süre sonra başka bir iş insanına sattığı parsel üzerine 5 yıldızlı bir otel inşa edildi.

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Ağabey Veli Mutlu, aldıkları paranın tamamını bankada değerlendirirken, kardeşi Dursun Mutlu, paranın bir kısmını çekerek arsa aldı. Bir ay sonra bankaya giderek paranın aylık gelirini almak isteyen Veli Mutlu'ya banka görevlileri, hesabının üzerinde Adana Ceyhan'da açılan bir dava nedeniyle bloke konulduğunu söyledi. Bankadan çıkıp, kardeşi Dursun Mutlu'nun yanına gelen Veli Mutlu, çocuklarını da devreye sokarak, hiç gitmedikleri ve tanıdıklarının olmadığı Adana Ceyhan'daki dava hakkında araştırma yaptı. Yaptıkları araştırma sonucunda Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ve daha önce Manavgat'ta bir firmada şoförlük yapan S.K.'nın, kendileri hakkında 'Bahsekonu parseldeki hisselerini daha önce kendisine satma sözü verdiği, kendisinin bunun için bir taksiyle Manavgat'a gelerek tapu dairesinin 20 metre yanında 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptığı ve karşılığında imzalarının olduğu bir sözleşme yaptıklarını' belirtip dava açtığını tespit etti. Dursun Mutlu ve Veli Mutlu kardeşler, S.K.'nın davayla birlikte banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz bütün gayrimenkullerine bloke koydurduğu belirledi.

SUÇ DUYURULARI TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Dursun ve Veli Mutlu kardeşlerin, S.K., iş insanı H.Y. ve olayla ilgili gördükleri kişiler hakkında yaptıkları suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandı. Suç duyurularından birisinde kendileri hakkında satış sözleşmesi olarak ibraz edilen belge, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan 6 günde incelenerek gönderildi.

'BEYAZ KAĞIDA ADINIZI, SOYADINIZI YAZIN VE İMZALAYIN DEDİ'

Dursun Mutlu, iş insanı H.Y.'nin annesinden kalan arazinin de bulunduğu parseldeki hisseleri topladığını ve bir perşembe günü akşam üzeri kendisinin pazar yerinde malzemeleri toplarken gelerek, ağabeyiyle kendisinin de hissesini almak istediğini söylediğini anlattı. Ağabeyiyle görüştüğünü, cuma günü gelen telefon üzerine H.Y.'nin avukatının ofisine gittiklerini aktaran Dursun Mutlu, "Büroda bizimle 'hissenize ne istersiniz' diye pazarlığa tutuştular. Ağabeyim, kişi başı 1 milyon lira istedi, H.Y., 500 bin lira teklif etti. Aramızda konuştuk ama uzlaşamadık. Biz kalkmaya karar verince H.Y.'nin avukatı, 'Kişi başı 700 bin lirada anlaşın, helalleşin' dedi. Biz 700 bin liraya anlaştık. Bir süre sonra tapu devri ve paramızı almak için özel bir bankanın Manavgat şubesine gittik. Bankada H.Y. ve avukatı vardı. Orada da konuştuk. Rakam yüksek olduğu için bankada hesap açmamız gerektiği söylendi. Biz de bankada hesap açmaya karar verdik. Bu sırada bir kadın görevli bizim işlemlerimizi yaptı. Biz müdürün odasında konuşurken, kadın görevli gelerek, 'Evraklarınız tamam' dedi. Biz vezne kısmına gittik. Bize sarı renkli evraklar çıkardı, evrakların içinde de beyaz boş bir kağıt vardı. Evrakları imzaladık. Kadın görevli beyaz kağıda da 'adınızı, soyadınızı yazın ve imzalayın' dedi. Hatta ben adımı yazarken 'N', yerine 'M' harfini yazdım yanlışlıkla, onu düzelttim. Kadın görevli bana 'Önemli değil, üst tarafını biz dolduracağız zaten' dedi. Hesaplarımıza paralarımız yatırıldı ardından notere gittik ve vekaletnameyi verdik" diye konuştu.

'HER ŞEYE BLOKE KONULDU'

Aradan bir süre geçince ağabeyinin pazar yerine geldiğini söyleyen Dursun Mutlu, "Bana 'aylığını aldın mı' dedi. Ben de almadığımı söyledim. Bana 'aylığa varıncaya kadar her şeye ipotek (bloke) konulmuş' dedi. Ben de neden olduğunu sorunca, 'Sebebini bilmiyorum' dedi. Hemen banka şubesine gittiğimde benim hesabımda herhangi bir şey yoktu. Birkaç gün sonra ben paranın bir kısmını çekerek arsa satın aldım. Bir süre sonra benim hesabıma da bloke geldi. Sadece hesabıma değil, oturduğum evime, arsama, arabama, üzerime ne varsa her şeye bloke konuldu" dedi.

'BİZ O ADAMI HİÇ GÖRMEDİK'

Yaptıkları araştırma sonucunda Adana Ceyhan'da yaşayan S.K.'nın, arsanın satışından 10 gün sonra kendileri hakkında dava açtığını anlatan Dursun Mutlu, "Ben ve ağabeyim S.K.'yı hiç görmedik. Şu anda sokakta görsek tanımayız. Elinde bizim imzalarımız olan bir kağıtla Ceyhan'da hakkımızda dava açmış. Dava dilekçesinde, 'Dursun ve Veli Mutlu'ya hisselerini satın almak karşılığında Manavgat Tapu Dairesi'ne 20 metre uzakta, caddede bir arabanın içinde 1 milyon 400 bin lira ödedim. Bu da aramızda sözleşme' diyerek imzalarımız olan kağıdı mahkemeye vermiş. Biz o adamı hiç görmedik, telefonla bile konuşmuşluğumuz yok. Biz sadece bankada boş kağıda imza attık, o da bankanın uygulaması diye düşündük" diye konuştu.

S.K.'nın daha önce Manavgat'ta bir firmada asgari ücretle çalışan bir şoför olduğunu öğrendiklerini söyleyen Dursun Mutlu, "S.K.'nın bizden aldığını iddia ettiği sözleşmeyi dava açtıktan sonra 1 milyon 400 bin liraya Medine'de ikamet eden başka birine sattığını öğrendik" dedi.

'HANGİ DALI TUTTUYSAK KIRILDI'

Veli Mutlu da H.Y.'ye satışı yaptıkları tarlayı '18 uygulaması' geçmesinden önce senelerce pamuk ektiklerini söyleyerek, yaşadıklarını anlattı. Bu olay nedeniyle çok mağdur olduklarını ve haklarını aramak için mücadele ettiklerini dile getiren Veli Mutlu, "Elimizle bir yere ulaşamadık. Hangi dalı tuttuysak kırıldı. Biz hukuki bir yol bulup kendimizi savunamadık, derdimizi anlatamadık" dedi.

'BU ADAMLAR PARAYI BİZE YEDİRMEYECEK'

Karşı tarafın zengin olduğunu ve her türlü hukuki mücadeleyi sürdürebildiklerini anlatan Veli Mutlu, "Bu adamlar parayı bize yedirmeyecek. Ötekilere 300- 500 verdilerse, bize parayı fazla verdiler ya bunların intikamı bu, başka bir şey değil" diye konuştu.

Daha önceden bacağında hafif bir rahatsızlığının olduğunu söyleyen Veli Mutlu, bu olayların üzüntüsüyle rahatsızlığının arttığını ve geçen ekim ayında bacağının diz kapağının altından kesildiğini söyledi.

Dursun Mutlu ve Veli Mutlu kardeşler, sadece bir arsa satışı yaptıklarını ancak başlarına birçok iş geldiğini anlatarak, yetkililerden sorunlarının çözümü için yardım beklediklerini söyledi.

Son dakika haberi... ANTALYA Arsa satan iki kardeşe 1.4 milyon liralık bloke şoku

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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