Son dakika haberi | ANTALYA Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi | ANTALYA Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonuAntalya Polisi, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonlarda 15 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirdi.

05.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:43

Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu

Antalya Polisi, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonlarda 15 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli 383 kişiden 39'u tutuklandı. İhbar üzerine takip edilip durdurulan araçta 917 adet Ectasy hap bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışı ile ilgili mücadelesini sürdürüyor. Gençlerin uyuşturucu maddeye kolay erişimini de engellemek için düzenlenen operasyonlar kapsamında önceki gün 357 ayrı operasyon yapıldı. Kentin giriş, çıkış noktaları ve uyuşturucu satılan mahalle ve caddelerde düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram 790 gram uyuşturucu, 690 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. 16 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 722 lira, 410 Euro ve 1.900 Amerikan Doları'na el konuldu. Operasyonlarda 383 şüpheli yakalanıp adli işlem yapılırken, 39 kişi çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Narkotik polisinin operasyonlarında 2.711 araç kontrol edildi, 610 araca 742 bin 423 lira para cezası kesildi. 84 araç trafikten men edilirken, 21.755 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 23 kişi yakalandı ve 231 kişiye adli işlem uygulandı.

OYUNCAK ARABANIN İÇİNDE 917 ADET ECSTASY HAP Operasyonlarını sürdüren Antalya Polisi, ihbar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ve izniyle İstanbul'dan Antalya'ya gelen bir aracı takibe aldı. Araçta 'Ecstasy' uyuşturucu hap bulunduğunu, bu uyuşturucunun da 'torbacı' tabir edilen şahıslar aracılığı ile piyasaya sürüleceğini öğrenen polis, ihbar edilen aracı Burdur'un Bucak ilçesinden itibaren tabike aldı. Araç Korkuteli ilçesi girişinde durduruldu ve yapılan aramada 917 adet Ecstasy hap bulundu. Araçta bulunan Ö.B. ile K.G. gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden yakalanan Ö.B. ile K.G., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapıldı.

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Son dakika haberi | ANTALYA Antalya Polisi'nden uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA

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