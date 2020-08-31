Son dakika haberi | ANTALYA Alanya'da kaza 3 yaralı

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Alanya'da kaza: 3 yaralı

ANTALYA'nın Alanya İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alanya'nın Kayabaşı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında Mustafa Ç.'nin (41) kullandığı 07 ALS 517 plakalı otomobille Kısmet K.'nin (54) kullandığı 07 JA 251 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle araç sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunan Elif Ç. yaralanırken, çevredekiler yaralananların yardımına gitti.

Kaza sonrası vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye götürürken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA