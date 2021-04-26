Son dakika haberi! Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına"...
Son dakika haber... Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmederek, tahliyesine karar verdi.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmederek, tahliyesine karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam