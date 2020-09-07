Son dakika haberi! Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi! Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyorHatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenerek, Antakya ilçesi kırsalındaki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

07.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:08

Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenerek, Antakya ilçesi kırsalındaki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yerleşim bölgelerine sıçramaması için çalışılan yangına, 2 uçak, 12 helikopter, 193 arazöz ve 800 kişilik personelle müdahale ediliyor. Havanın kararmasının ardından yangına karadan müdahalenin süreceği, kontrol altına alınamaması durumunda sabah saatlerinde havadan müdahalenin başlayacağı bildirildi.

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Son dakika haberi! Antakya'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: DHA

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