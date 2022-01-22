Son dakika haberi | Antakya'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Haraparası Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste gümrük kaçağı 1020 paket sigara ve 3 bin 800 makaron ele geçirdi.
Zanlı H.K. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri