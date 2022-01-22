Son dakika haberi | Antakya'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Antakya'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberi | Antakya'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Haraparası Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste gümrük kaçağı 1020 paket sigara ve 3 bin 800 makaron ele geçirdi.

Zanlı H.K. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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