Son dakika haberi! Annesinin ölümünde ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da özel bir hastanede idrar yolları enfeksiyonu tanısı ile 28 gün tedavi görüp, taburcu edilen Şadiye Taşdan (75), 2,5 ay sonra hayatını kaybetti. Annesinin vücudunda derin yaralar oluştuğunu ve bunların enfeksiyon kaptığını belirterek suç duyurusunda bulunan Mine Taşdan (50), "Kimin ihmali varsa cezalandırılmasını istiyorum. İnsan sağlığı, bu kadar ucuz değil" dedi.

Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Şadiye Taşdan, 15 Ekim'de ateşlenip, fenalaşınca kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alındı. İdrar yolları enfeksiyonu tanısıyla tedavi olup, 28 gün sonra taburcu edilen Taşdan, kızı Mine Taşdan'ın evine döndü. Annesinin vücudunda derin yaralar olduğunu fark eden Mine Taşdan, iddiaya göre, özel hastanedeki doktor ve görevlilere durumu sordu ancak hastanın taburcu edildiğinde yara ve morlukların bulunmadığı cevabını aldı. 23 Aralık'ta fenalaşan Şadiye Taşdan, kaldırıldığı kamu hastanesinde hayatını kaybetti.

Özel hastanenin yetkilileri ise iddiaları kabul etmedi. Hastane yetkilileri, hastanın taburcu edildiğinde vücudunda hastane kaynaklı herhangi bir yaranın bulunmadığını söyledi.