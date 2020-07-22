Son dakika haberi! Annesini İstanbul'a taşınmadığı için öldürmüş (2) Son dakika habere göre KANLI EŞYALAR BİNADAN ÇIKARILDIAntalya'da Berk Karan'ın annesi Seher Fak'ı (60) öldürdüğü Altınkum Mahallesi'ndeki evde bulunan eşyalar, bir yakını tarafından tahliye edildi.

KANLI EŞYALAR BİNADAN ÇIKARILDI Antalya'da Berk Karan'ın annesi Seher Fak'ı (60) öldürdüğü Altınkum Mahallesi'ndeki evde bulunan eşyalar, bir yakını tarafından tahliye edildi. 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairedeki eşyalar, temizlik görevlileri tarafından bina dışına çıkarıldı. Eşyalardan bazılarının üzerinde kan izleri olduğu dikkati çekti. Eşyalar, bir kamyonete yüklenip, götürüldü.

Kaynak: DHA