AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde darbedilmiş olarak ölü bulunan Ayşe B.'nin (60) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu Mustafa B. (39), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa B.'nin, susma hakkını kullanıp, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi.

Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede oğlu Mustafa B. ile yaşayan Ayşe B.'den 12 Eylül'den bu yana haber alamayan komşuları, dün saat 13.00 sıralarında şüphelenip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapı açılmayınca çilingirle girdikleri evde Ayşe B.'yi yatakta üzeri çarşaf örtülü hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayşe B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Ayşe B.'nin cesedi, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Binada inceleme yapan ekipler, terasa çıkan merdivenlerde kan izleri ve Mustafa B.'ye ait olduğu belirlenen cep telefonunu buldu.