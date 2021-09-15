Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde darbedilmiş olarak ölü bulunan Ayşe B.'nin (60) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu Mustafa B. (39), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evinde darbedilmiş olarak ölü bulunan Ayşe B.'nin (60) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu Mustafa B. (39), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa B.'nin, susma hakkını kullanıp, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi.

Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede oğlu Mustafa B. ile yaşayan Ayşe B.'den 12 Eylül'den bu yana haber alamayan komşuları, dün saat 13.00 sıralarında şüphelenip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapı açılmayınca çilingirle girdikleri evde Ayşe B.'yi yatakta üzeri çarşaf örtülü hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayşe B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Ayşe B.'nin cesedi, otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Binada inceleme yapan ekipler, terasa çıkan merdivenlerde kan izleri ve Mustafa B.'ye ait olduğu belirlenen cep telefonunu buldu.

DAYAK YEDİĞİ İDDİASIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Ayşe B.'nin birlikte yaşadığı oğlu Mustafa B.'nin, 13 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra 3 kişinin saldırısına uğrayıp, darbedildiğini söyleyerek, evine çağırdığı sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındığını belirledi. Şüphe üzerine polis, Mustafa B.'yi tedavi gördüğü hastanede gözaltına aldı. Mustafa B.'nin, hastaneye kaldırıldığında, hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, 12 Eylül Pazar günü tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğrayıp, darbedildiğini söylediği, gözaltına alınmasından sonra alnındaki kesi izini soran polislere ise annesinin kendisine porselen tabak fırlatması sonucu alnının yarıldığını belirttiği öğrenildi.

TEDİRGİN HALİ KAMERADA

Öte yandan Mustafa B.'nin, 12 Eylül'de, evlerinin karşısındaki büfeye gidip bir süre oturduğu, soda içerek ayrıldığı ve tedirgin olduğu görüntüler ortaya çıktı. Polis, oğlu tarafından sık sık darbedildiği ileri sürülen Ayşe B.'nin de en son ölü bulunmasından 2 gün önce oğluna içki almak için sabahın erken saatinde oturduğu apartmanın altındaki alkollü içki satılan büfeden alışveriş yaptığı görüntülere ulaştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mustafa B., polisteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, susma hakkını kullandı. İfadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenilen Mustafa B., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede

Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede

Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede

Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede

Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede

Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Son Dakika Haberleri
Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Annesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:52:57. #1.17#