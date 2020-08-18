Son dakika haberi | ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜREN GENÇ İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
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Son dakika haberi | ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜREN GENÇ İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Son dakika gelişmesine göre Haber: Yüksel KOÇ / SULTANGAZİ'de annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan 16 yaşındaki İbrahim D., ilk duruşmada tahliye edildi.

Son dakika haberi | ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜREN GENÇ İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
18.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:11

Haber: Yüksel KOÇ/ SULTANGAZİ'de annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan 16 yaşındaki İbrahim D., ilk duruşmada tahliye edildi. İbrahim D. sorgusunda, "Babam tekrar annemi boğmaya çalıştı. Annemin yüzü kıpkırmızı oldu. Nefes almakta zorlandığını görünce dayanamadım. Babamın koltuğun üzerinde bıraktığı bıçağı aldım. Babamın karnına iki kez sapladım" dedi.

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında İbrahim D. tutuklu bulunduğu Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. İbrahim D.'nin avukatı Burak Temizer de duruşmada hazır bulundu. Sorgusu yapılan İbrahim D., babası ile aynı işyerinde çalıştığını, olay günü annesinin hasta olduğunu, hastaneye gitmek için araca bindiklerinde babası ile annesinin tartıştığını, bunun üzerine araçtan inerek eve döndüklerini söyledi.

'ANNEMİN NEFES ALMAKTA ZORLANDIĞINI GÖRÜNCE...'

İbrahim D., "Arkasından babam eve geldi. Babam çok sinirliydi. Eve geldikten sonra annemle tartışmaya devam etti. Sinirlendi, annemin kafasına yumruk attı. Annem ağlamaya başladı. Annem ağladıkça babam daha çok sinirlendi ve vurmaya devam etti. Kardeşlerim ağlamaya başladı. Babam annemin boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibi görünüyordu. Babam sağ ön cebinden siyah bir bıçak çıkarttı. O bıçak babama yadigardı, sürekli yanında taşırdı. Bıçakla annemin üzerine doğru yürüdü. Ağlarsan dilini keserim dedi. Annem de bıçağı tutmaya çalışırken eli kesildi. Ben babamı sakinleştirmeye çalıştım ancak 'seni de kardeşlerini de öldürürüm, sen karışma' dedi. Ben geri çekildim. Babam tekrar annemi boğmaya çalıştı. Annemin yüzü kıpkırmızı oldu. Nefes almakta zorlandığını görünce dayanamadım. Babamın koltuğun üzerinde bıraktığı bıçağı aldım. Babamın karnına iki kez sapladım. Babam annemi bıraktı ve evden çıktı. Daha sonra annem çıktı, çok korkmuştum. Babam evde devamlı annemle kavga ederdi. Babam beni ve kardeşlerimi devamlı döverdi. Annemi de devamlı döverdi" dedi.

MAKTULÜN KARDEŞİ YEĞENİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öldürülen Yusuf D.'nin kardeşi Bekir D., sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Tanık olarak dinlenen Muhammed D., olay günü evde olmadığını, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını belirterek, "Annemi de döverdi" dedi.

'DİLİNİ ÇIKAR KESECEĞİM'Sanık İbrahim D.'nin annesi Saniye D., tanık olarak verdiği ifadede maktül Yusuf D. ile 22 yıl önce evlendiğini belirterek, "Eşimle severek evlenmiştim. İlk çocuğum doğduktan sonra şiddet görmeye başladım. Devamlı çocukları da dövüyordu" dedi.Olay günü eşiyle tartıştıklarını söyleyen Saniye D., "Beni dövmeye, yumruklamaya başladı. Cebindeki bıçağı çıkardı. Bana 'dilini çıkar keseceğim' dedi. Dilimi çıkarmaya çalışıyordum. Ağzımı kapatmaya çalıştığımda elim kesildi. Bu arada kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde çocuklar sessiz bir haldeydi. İbrahim babasının dışarı çıktığını söyleyerek arkasından gitmemi istedi. Dışarı çıktım. Eşim 5-10 metre ötede yerde yatıyordu. Elimde bulunan bir havluyu yarasının üstüne bastırdım ve ambulans çağırdım. İbrahim'in eşimi bıçakladığını görmedim" dedi.

AVUKATINDAN MEŞRU MÜDAFAA SAVUNMASIMüvekkilinin 280 gündür tutuklu olduğunu söyleyen Avukat Burak Temizer, "Bu dosyada meşru müdafaa vuku bulmuştur. Müvekkilim maktulü iki kere bıçaklayıp bırakmıştır. Fırsatı olduğu halde eylemine devam etmemiştir. Kendisi cüsse olarak maktülden çok daha küçüktür ancak bıçakla böyle bir saldırıyı durdurabilecek durumdadır. Dolayısı ile meşru savunma biçimi ölçülüdür. Müvekkilimin temiz geçmişi ve meşru müdafaa göz önünde bulundurularak öncelikle tahliyesine, mahkeme aksi görüşte ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep ederim" dedi.

TAHLİYE EDİLDİMahkeme, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek İbrahim D.'nin tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sultangazi'de 11 Ekim 2019 tarihinde Yusuf D.'nin tartıştığı eşi Saniye D.'ye şiddet uyguladığı, bunun üzerine oğlu İbrahim D. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtiliyor. İddianamede, 18 yaşından küçük olan İbrahim D. için, "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, suçun "haksız tahrik" altında işlenip işlenmediğinin ve "meşru müdafaa" kapsamında kalıp kalmadığının yargılama aşamasında mahkemece değerlendirilmesi istenmişti. 

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Kaynak: DHA

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