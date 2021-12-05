Son dakika haberi... Annesine 'bunlar beni vuracaklar' mesajı attı, 1 ay sonra öldürüldü

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da eniştesinin yeğeni Mehmet Şükrü Cirit (18) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ulaş Çelikten'in (22) olaydan yaklaşık 1 ay önce annesine 'Bunlar beni vuracaklar. Gitmem gerekiyor' mesajı attığı ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşlarıyla bir mekanda içki içip, çıkışta eniştesi M.T. (50), yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Araları bozuk olan Çelikten ile Cirit, burada tartıştı. Çıkan kavgada Cirit, tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı.