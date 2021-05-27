Son dakika haberi... Annesinden boşanıp başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü

Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, annesiyle boşanıp başka bir kadınla evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldürdü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, annesiyle boşanıp başka bir kadınla evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan genç kız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Savrun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cennet K. (20) ile babası Sinan K. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cennet K. eline geçirdiği bıçakla babasını göğüs bölgesinden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan baba, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sinan K. hayatını kaybetti.

Olayın ardından Cennet K. suç aleti bıçakla polis tarafından gözaltına alındı. Genç kızın baba katili olmasının ayrıntıları da belli oldu. İddiaya göre, hayatını kaybeden Sinan K.'nin bir süredir başka bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı, karısından boşanarak bu kadınla evlenmek istediği ve bu yüzden de hem eşiyle hem çocuklarıyla sık sık tartışma yaşadığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Sinan K. Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde toprağa verildi.

Gözaltında olan Cennet K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı