Son dakika haberi | Anneannesi ile dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştiren torun gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Anneannesi ile dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştiren torun gözaltına alındı

Son dakika haberi | Anneannesi ile dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştiren torun gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde anneannesi ile dedesinin mezarına Hint keneviri ektiği belirlenen şüphelinin evinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde anneannesi ile dedesinin mezarına Hint keneviri ektiği belirlenen şüphelinin evinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, polis ekipleri, Yukarı Yenice Köy Mezarlığı'nda 2 kabirin üzerinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İncelemede, mezarların üzerinde ekili 26 kök Hint keneviri olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili soruşturmasını derinleten polis, Abdulkerim ve Fadime A'nın mezarlarının üzerine Hint keneviri eken şüphelinin torunları Ç.G. (29) olduğunu tespit etti.

Evlerinde de uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler tarafından Ç.G'nin adresine operasyon düzenlendi. Aramalarda, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, Ç.G. ve babası G.G. gözaltına alındı.

Şüpheli ve babasının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberi | Anneannesi ile dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştiren torun gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
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