Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnından düşük yaptığı söylenerek alındıktan sonra kefenlenen ve mezarlık yolunda ağlamaya başlayınca yaşadığı fark edilen erkek...

SEYHAN, ADANA (DHA) - Adana'da 5 aylık hamileyken sancı ve kanama şikayetiyle gittiği Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında tedaviye alınan Melek Sert'in (32) karnından düşük yaptığı söylenerek alındıktan sonra kefenlenen ve mezarlık yolunda ağlamaya başlayınca yaşadığı fark edilen erkek bebeğin ailesinin, o sırada mezarını dahi kazdırdığı öğrenildi. Melek Sert, Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Son dakika haberi! ANNE KARNINDAKİ BEBEK 'ÖLDÜ' DENİLİP ALINDI, KEFENLENDİ, AĞLAYINCA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title