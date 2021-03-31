Son dakika haberi | Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi Anlaşmaları tamamlanan BionTech aşıları ülkeye geldi.

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi

ANKARA - Anlaşmaları tamamlanan BionTech aşıları ülkeye geldi. Bu kapsamda 2.8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.

Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tedariki ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi | Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi
Son dakika haberi | Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi
Son dakika haberi | Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi
Son dakika haberi | Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Anlaşması tamamlanan 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:59:56. #1.14#
title