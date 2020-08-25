Son dakika haberi: ANKARA Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermedi
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Son dakika haberi: ANKARA Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermedi

Son dakika haberlerine göre ANKARA Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermediAnkara'da yol kenarında uyuyan O.K. polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

25.08.2020 07:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 07:32

ANKARA Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermedi

Ankara'da yol kenarında uyuyan O.K. polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun süre uyandırılamayan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çankaya ilçesi Arjantin Caddesi'ndeki taksi durağı önünde, uyuyan O.K.'yi gece saatlerinde gören taksi şoförleri, kişiyi uyandıramayınca durumu polise bildirdi. Gelen polis memurları da O.K.'yi uyandırmak için uzun süre uğraştı. Polisler ve taksiciler, alkolün etkisiyle sızdığı düşünülen adamı kaldırmak için yüzüne maşrapa ile su döktü; ancak O.K. yine de uyanmadı.

Polisin çağrısı üzerine sağlık ekipleri de noktaya gelerek uyandırma çalışmasına katıldı. Dakikalar süren uğraşa rağmen uyandırılamayan O.K. ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika haberi: ANKARA Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermedi

Kaynak: DHA

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