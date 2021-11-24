Son dakika haberi! Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Binbaşı Mete Yıldırım için yayımladığı taziye mesajında "Silah arkadaşımız 23 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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