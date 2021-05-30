Son dakika haberi! Ankara'ya şehit ateşi düştü
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Son dakika haberi! Ankara'ya şehit ateşi düştü

Son dakika haberi! Ankara'ya şehit ateşi düştü
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde devam eden Eren-15 Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde devam eden Eren-15 Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Jandarma yetkilileri sağlık ekipleri eşliğinde şehidin Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Peruzat ve babası Hasan Keleş'e acı haberi verdi.  2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin anne ve babasına acı haber verilirken, polis ve jandarma ekipleri binaya Türk bayrağı astı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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