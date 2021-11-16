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Son dakika haberi... Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 550 bin adet kaçak sigara, 500 bin makaron, 400 kilo tütün ve 215 puro ele geçirildi.

İSTANBUL (DHA) - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 550 bin adet kaçak sigara, 500 bin makaron, 400 kilo tütün ve 215 puro ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da kaçak sigara üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışması ve alınan ihbarlardan elde edilen bilgileri değerlendiren ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sevkiyat için hazırlanan araçlarda yapılan aramada koliler içerisinde 550 bin adet sigara, kaçak sigara üretiminde kullanılan 500 bin makaron ve 400 kilo tütün ele geçirildi.

250 PURO ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda da TAPDK bandrolü bulunmayan, piyasada yüksek fiyattan alıcı bulan lüks tüketim ürünü puroların yasa dışı satışının yapıldığı iş yerine baskın yapıldı. Yapılan aramada 215 puro, 55 sigarillo ve 17 tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirildi.

Her iki operasyonda el konulan yasa dışı tütün ürünlerine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Son dakika haberi... Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi... Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi... Ankara ve İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

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