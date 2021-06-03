Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay...
Son dakika haberlerine göre Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı