Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay...
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Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay...
Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay...
Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay...
Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezinin alt katındaki dükkanlarda çıkan yangına ilişkin olay... - Haberler
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