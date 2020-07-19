Son dakika haberi! Ankara Valisi Vasip Şahin'den Malatya Valisi Baruş'a ziyaret Son dakika haberi... Malatya Valisi Aydın Baruş, Ankara Valisi Vasip Şahin'i kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Ankara Valisi Vasip Şahin'i kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Valisi Şahin, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Baruş, Vali Şahin'i Malatya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Şahin, 2012-2014 yıllarında görev yaptığı Malatya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA