Son dakika haberi: Ankara Valiliği: "Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında...
Son dakika haberlerine göre Ankara Valiliği: "Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına karar verildi.
17.08.2020 18:14 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:39
Ankara Valiliği: "Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına karar verildi." - ANKARA
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Kaynak: İHA