Son dakika haberi: Ankara Valiliği: "Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında... Son dakika haberlerine göre Ankara Valiliği: "Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına karar verildi.

Ankara Valiliği: "Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına karar verildi." - ANKARA Kaynak: İHA