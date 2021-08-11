Son dakika haberi | Ankara Valiliği: "(Altındağ'daki olaylar) Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir.
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Son dakika haberi | Ankara Valiliği: "(Altındağ'daki olaylar) Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir.

Son dakika haberi | Ankara Valiliği: '(Altındağ'daki olaylar) Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ankara Valiliği: "(Altındağ'daki olaylar) Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir.

Ankara Valiliği: "(Altındağ'daki olaylar) Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü
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Son dakika haberi | Ankara Valiliği: "(Altındağ'daki olaylar) Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. - Haberler
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