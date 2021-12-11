Son dakika... Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Son dakika... Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kaza yeri Çarpışan araçlar Görgü tanığının kazayı anlatması ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kaza yeri

Çarpışan araçlar

Görgü tanığının kazayı anlatması ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son dakika... Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı

Son dakika... Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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