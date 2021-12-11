Son dakika... Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Kaza yeri Çarpışan araçlar Görgü tanığının kazayı anlatması ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kaza yeri
Çarpışan araçlar
Görgü tanığının kazayı anlatması ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.