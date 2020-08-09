Son dakika haberi... ANKARA MSB TurAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor Son dakika güncel haberi: MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyorANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı'nın hız kesmeden devam ettiğini ve komandoların verilen görevi başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.

MSB: TurAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı Tatbikatı'nın hız kesmeden devam ettiğini ve komandoların verilen görevi başarıyla yerine getirdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz TurAz Kartalı Tatbikatı hız kesmeden devam ediyor. Komandolarımız verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor" denildi. Kaynak: DHA