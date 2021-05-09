Son dakika haberi... ANKARA MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... ANKARA MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika haberi... ANKARA MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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