Son dakika haberi: Ankara merkezli gasp çetesine yönelik "Yarasa Kız Operasyonu"nda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yarasa Kız Operasyonu"nda fuhuş amacıyla anlaştıkları kişileri gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 67 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yarasa Kız Operasyonu"nda fuhuş amacıyla anlaştıkları kişileri gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 67 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Iğdır ve Antalya'da gözaltına alınan 67 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 36'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 31'i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli yağma" suçundan tutuklanırken, 26'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir grubun günübirlik kiralık ev, otel/pansiyon gibi konaklama yerlerinde fuhuş için anlaştıkları kişileri gasbettikleri ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 26 Mart'ta "suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "yağma, nitelikli dolandırıcılık" ve "fuhuş" suçlarından zanlıların yakalanması için Ankara, Iğdır ve Antalya'da "Yarasa Kız" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak