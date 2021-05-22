Son dakika haberi! Ankara merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi! Ankara merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! Ankara merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Tuna - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ankara merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Ankara merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce teknik ve fiziki takibinin ardından 18 Mayıs'ta Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, zanlıların adreslerinde narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramada bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

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