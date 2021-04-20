Son dakika haberi! Ankara merkezli 14 ilde 'Arsa Avcısı' operasyonu: 106 gözaltı

Son dakika haberleri: ANKARA merkezli 14 ilde, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Arsa Avcısı' operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 14 ilde, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Arsa Avcısı' operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin tapu müdürlüğünde tapu memuru gibi işlem yapıp, mağdurlara sahte tapu verdiği belirlendi. Örgütün, bu şekilde 160 kişiyi, 300 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütünün izine ulaşıldı. Polisin yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki takibinde örgüt üyelerinin, devlet büyükleri ile yakın oldukları izlenimi verdiği, mağdurları ikna etmek için avukatlık ofisi veya şirket ofislerini kullandıkları belirlendi.

KAMU BİNASINDA SÖZLEŞMEKamu görevlisi olan örgüt üyeleri tarafından kamu binasında oda ayarlanıp, burada daire başkanı olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandığı tespit edildi. Yine, kamu idarelerinin isim kısaltmalarını kullanarak şirket açtıkları, SMS paketi satın alarak 'Tapu Müdürlüğü' başlığı ile işlemlerin başlatıldığı yönünde SMS gönderdikleri, mağdurlara sahte tapu teslim ettikleri belirlendi. Ayrıca, örgüt üyelerinin araçlarına kamu taşıtı olduğu izlenimi veren kart koyarak araziyi mağdurlara göstermeye gittikleri, bazı mağdurları ikinci kez dolandırdıkları ve alay ettikleri saptandı.TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SAHTE TAPU VERMİŞLERPolis, örgüt üyelerinden Cevdet Y. ve İsmail B.'nin Tapu Müdürlüğü'nde tapu memuru gibi davranarak, mağdurlara sahte tapu belgesi verirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini ele geçirdi. Görüntülerde şüphelilerin müdürlükte tapu memuru gibi işlem yaptığı görüldü.160 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR2016 yılında dolandırıcılık olayına başlayan suç örgütünün, bu yöntemle 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Polis, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları çuval içinde taşıdıklarını saptadı. 2016 yılından önce hiçbir malvarlığı bulunmayan örgüt yöneticisi ve üyelerinin, lüks araçlar satın alıp, lüks dairelere taşındıkları tespit edildi.EŞ ZAMANLI OPERASYON2 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin belirlenen adreslerine bu sabah Ankara merkezli 14 ilde 'Arsa Avcısı' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil bagajında çuval içerisinde taşıdıkları 4 milyon lira ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu ile yapılan ortak çalışma sonrası 8 araç, 40 taşınmaza ve 30 milyon liraya el konuldu.

Öte yandan, soruşturma sürecinde kamuya ait arazilerin hazine adına satışını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile koordineli çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ