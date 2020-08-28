Son dakika haberi | ANKARA 'Koronavirüs ile mücadele kontrollü devam ediyor'
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Son dakika haberi | ANKARA 'Koronavirüs ile mücadele kontrollü devam ediyor'

Son dakika haberleri: 'Koronavirüs ile mücadele kontrollü devam ediyor'ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Türkiye'de salgının kontrol altında olduğunu belirterek, "'Kontrolden çıktı' diyebilmek için bazı parametrelerin net olarak görülmesi gerekiyor.

28.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:01

'Koronavirüs ile mücadele kontrollü devam ediyor'

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Türkiye'de salgının kontrol altında olduğunu belirterek, "'Kontrolden çıktı' diyebilmek için bazı parametrelerin net olarak görülmesi gerekiyor. Tedaviden uzak yaşamını yitirmiş insanların görülmesi, bu insanların ilaçlara ulaşamaması, sağlık kuruluşlarında tedavi edilmemesi ve kaderine terk edilmiş olması gibi parametreler kontrolden çıkmışlığın en üzücü sonucudur" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Eğiti Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, pandemi sürecinin başladığı Mart ayından beri Türkiye'de vatandaşların uyarıldığını ve sağlık çalışanlarının da gösterdiği faaliyetler sonucunda dünyaya örnek gösterilecek bir başarının sergilendiğini söyledi. Normalleşme etkisiyle vakalarda artış olduğunu; ancak buna bağlı olarak test sayısında da artışların olduğunu ifade eden Oğuztürk, Türkiye'de salgının kontrol altında olduğunu kaydetti. Oğuztürk, "'Salın kontrolden çıktı' diyebilmek için bazı parametrelerin net olarak görülmesi gerekiyor; vatandaşlarımızın tedavi alamadığı, şehrin farklı yerlerinde tedaviden uzak şekilde yaşamını yitirmiş insanların görülmesi, bu insanların ilaçlara ulaşamaması, bu kişilerin sağlık kuruluşlarında tedavi edilmemesi ve kaderine terk edilmiş olması gibi parametreler kontrolden çıkmışlığın en üzücü sonucudur" diye konuştu.

'COVİD İLE MÜCADELE KONTROLLÜ DEVAM EDİYOR'

Prof. Dr. Oğuztürk, Ankara Şehir Hastanesi'nin koronavirüsle mücadelede sadece Ankara'nın değil ülkenin sağlık üssü konumunda olduğunu vurgulayarak, "Hastanemize gelen hiçbir hasta, tedavi tanı aşamasında herhangi bir aksaklıkla karşılaşmamakta olup, tedavisi yapılmaktadır. Genel durumu iyi olanlara ilaçları veriliyor ve evine gönderilerek izolasyona alınıyor. Acil servise Covid-19 şikayetiyle gelen her insan, vatandaş, doktor ve diğer hekimler tarafından karşılanmakta, tanı ve tedavilerinde herhangi bir sorun yaşanmamakta, Covid ile mücadele kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜ ARTAR'

Prof. Dr. Oğuztürk, çalışanlar olarak maske, mesafe, hijyen kurlarını ön planda tuttuklarını kaydederek, "Ama vatandaşımızın da maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Vatandaşlarımızın maske ve hijyen kurallarına uymama sorunu devam ederse bu anlamda sağlık çalışanlarının yükü artar. Vatandaşlarımızın sağlık çalışanlarını desteklemesini istiyoruz. Görünen o ki bazıları kurallara uyma konusunda riskin varlığı noktasında algı eksikliğine sahipler. Bu anlamda toplum bilimcilerin fayda gösterecek, toplumun risk algı düzeyini yüksek hale getirecek bazı tedbirleri aşılaması gerekiyor" dedi.

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Son dakika haberi | ANKARA 'Koronavirüs ile mücadele kontrollü devam ediyor'

Kaynak: DHA

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