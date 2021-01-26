Son dakika haberi! Ankara Keçiörengücü, Kamal Issah'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamal Issah'ı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 29 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Kamal Issah ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıl sözleşme imzaladı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er