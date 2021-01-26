Son dakika haberi! Ankara Keçiörengücü, Kamal Issah'ı transfer etti
26.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:08
Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamal Issah'ı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamal Issah'ı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 29 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Kamal Issah ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıl sözleşme imzaladı." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er