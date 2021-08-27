Son dakika haberi | Ankara Keçiörengücü, kadrosunu 2 transferle güçlendirdi
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Son dakika haberi | Ankara Keçiörengücü, kadrosunu 2 transferle güçlendirdi

Son dakika haberi | Ankara Keçiörengücü, kadrosunu 2 transferle güçlendirdi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika haber... TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol ve Nijerya'dan Ibrahim Olawoyin'i renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol ve Nijerya'dan Ibrahim Olawoyin'i renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'un 2021-2022 sezonu sonuna dek kiralandığı, 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Ibrahim Olawoyin ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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