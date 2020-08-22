Son dakika haberi | Ankara İtfaiyesi piknikçileri yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı Son dakika haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, piknik sezonunun başlamasıyla artan yangın ve boğulma vakaları nedeniyle başkentlileri uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, piknik sezonunun başlamasıyla artan yangın ve boğulma vakaları nedeniyle başkentlileri uyardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Kurumlu, yaptığı açıklamada, rekreasyon ve mesire alanlarında piknik yapanların dikkatsizliklerinin yangına sebebiyet verdiğine dikkati çekti.

Son haftalarda piknik yangınlarının sayısında artış olduğunu aktaran Kurumlu, piknikçilerin mangal yapmak için yaktığı ateşlerini söndürmemesi nedeniyle büyük yangınların meydana geldiğini belirtti.

Yere atılan ve toplanmayan kibrit, sigara, cam kırıklarının yangına davetiye çıkardığı uyarısında Kurumlu, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda doğaya atılan cam ve şişe kırıkları güneşin de direkt temasıyla mercek etkisi yapıyor ve kuru otların tutuşmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, küçücük bir kıvılcım çok büyük yangınlara neden olabilir. Ayrıca vatandaşlarımız piknik alanlarını terk ederken mutlaka yaktıkları ateşi söndürmüş olduklarından emin olsunlar. Mümkünse közünü toprakla kapatsınlar. Diğer türlü, ateş rüzgarla birlikte sönmeye yüz tutan közün etrafında dağılıp, kuru otları tutuşturarak büyük bir yangına neden olabilir."

Kavurucu yaz sıcaklarında bir başka büyük yangın riskinin de anız ve kuru ot kaynaklı olduğunu belirten Kurumlu, "Ankara İtfaiyesi olarak sadece son bir haftada 250 anız ve ot yangınına, 17 orman yangınına müdahale ettik. Bu yangınların en büyük nedeni dikkatsizlik ve tedbirsizlik. Bizim için tedbir, tedaviden önce gelir." ifadesini kullandı.

Vatandaşların mesire alanlarındaki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine girmemesi gerektiğini de vurgulayan Kurumlu, "Başkent'te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve akarsular yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun değil." bilgisini verdi.

Kurumlu, son 1 yıl içerisinde kentte 9 boğulma vakasına müdahale ettikleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA